США ответят за "Северные потоки": Разгромная речь Небензи предвещает сокрушительное наступление

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Aлександр Иванов
Правильно сказал Малофеев! Хватит беречь инфраструктуру тер государствв украина. Стереть их в &quot;ноль&quot;!!
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13 час.
Юрий анин
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13 час.
Y
Yuriy
Пришла пора уничтожать не просто инфраструктуру городов, а сами города. Да, предупредить население Украины о массовых бомбежках надо обязательно, с определением мест, где бомбы падать не будут. Чтобы население смогло убежать в безопасные зоны, так как сбежать за границу не у всех будут время и возможности. Только вот Путин на это не решится, так как здесь нужна железная политическая воля.
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12 час.

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