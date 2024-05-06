США ответят за "Северные потоки": Разгромная речь Небензи предвещает сокрушительное наступление

Y

Yuriy

Пришла пора уничтожать не просто инфраструктуру городов, а сами города. Да, предупредить население Украины о массовых бомбежках надо обязательно, с определением мест, где бомбы падать не будут. Чтобы население смогло убежать в безопасные зоны, так как сбежать за границу не у всех будут время и возможности. Только вот Путин на это не решится, так как здесь нужна железная политическая воля.