Сведения, поступающие из зоны СВО, и появление новой оперативной группировки "Север" указывают на то, что ВС России готовят освободительную операцию в Харькове.
США ответят за "Северные потоки": Разгромная речь Небензи предвещает сокрушительное наступление
Комментарии
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Aлександр Иванов
Правильно сказал Малофеев! Хватит беречь инфраструктуру тер государствв украина. Стереть их в "ноль"!!
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13 час.
Юрий анин
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13 час.
Y
Yuriy
Пришла пора уничтожать не просто инфраструктуру городов, а сами города. Да, предупредить население Украины о массовых бомбежках надо обязательно, с определением мест, где бомбы падать не будут. Чтобы население смогло убежать в безопасные зоны, так как сбежать за границу не у всех будут время и возможности. Только вот Путин на это не решится, так как здесь нужна железная политическая воля.
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12 час.
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