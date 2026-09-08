«Общее достояние»: Путин назвал языки и традиции народов России богатством

Языки и традиции живущих в согласии народов — истинное богатство России. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню языков и народов РФ.
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