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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владимир Башмаков о победах Антонелли: «Давайте не вести глупые разговоры, что пилот не управляет машиной, кто-то кнопки за него нажимает. Сила Кими – в прохождении поворотов»

Комментатор Владимир Башмаков высказался о победе гонщика « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Италии и успехах нового лидера «Формулы-1» после смены регламента.

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