В Occidental Petroleum уверены, что дефицит нефти будет только увеличиваться Генеральный директор Occidental Вики Холлуб на конференции Smead Investor Oasis Conference в Фениксе, штат Аризона, заявила, что дефицит поставок нефти сохраниться, как минимум, до 2025 года.