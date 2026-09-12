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Газета.ру

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МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос шведского радио об Украине

МИД Индии проигнорировал провокационный вопрос шведского радио об Украине

На брифинге по итогам встречи лидеров БРИКС в Нью-Дели секретарь по экономическим отношениям МИД Индии Судхакар Далела отказался комментировать вопрос, заданный журналистом шведского радио, касающийся конфликта в Украине.

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