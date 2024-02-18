На Украине отметили неспособность Европы помогать Киеву в достаточном объеме

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, что европейские страны не способны оказывать Киеву такой же большой объем военной помощи, как США.
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