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Ловушка для беглецов: на Украине придумали, как отправить на фронт тех, кто смог выехать за границу

Ловушка для беглецов: на Украине придумали, как отправить на фронт тех, кто смог выехать за границу

Проект о мобилизации 18-летних уже находится на рассмотрении. Но он настолько опасен для режима Зеленского, что нелегитимный правитель старается найти выход из ситуации попроще и заставить воевать сбежавших из страны людей.

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Комментарии
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Eduard
Режим на Украине и держится на обмане!
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12 час.
Eduard
А &quot;обещать&quot; что угодно можно!
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12 час.
Eduard
Что бы госсударство &quot;восстанавливать&quot; нужно войну заканчивать, опять обман!
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12 час.

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