Секретные коды переговоров в Стамбуле — о чём не говорилось вслух

Надежда

Ну, конечно, только начинаются. Западные русофобы желали бы сразу одурачить ВВП и подписать договор на своих условиях, но реальная политическая игра идет между двумя державами-США и Россией! Трамп мечтает перетянуть Путина на свою сторону в борьбе с Китаем. Но это вряд ли у него получится. ВВП-мудрый политик и ему необходимо удержать баланс между США и Китаем. Потому зебельсу пора готовить "лыжи", на которых он постарается увильнуть от трибунала...)