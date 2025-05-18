В Турции положено начало переформатированию Европы, считают ведущие политологи страны Когда после завершения во дворце Долмабахче встречи по урегулированию украинского конфликта глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением, в котором выразил удовлетворение итогами переговоров и обозначил пункты, по которым достигнуто взаимопонимание или согласие (масштабный обмен пленными 1000 на 1000, стороны представляют свое видение прекращения огня, Киев запросил встречу глав государств и Москва приняла это к сведению, переговоры будут продолжены), турецкая газета Cumhuriyet назвала обмен военнопленными «единственным конкретным результатом стамбульского саммита».
Секретные коды переговоров в Стамбуле — о чём не говорилось вслух
Комментарии
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Надежда
Ну, конечно, только начинаются. Западные русофобы желали бы сразу одурачить ВВП и подписать договор на своих условиях, но реальная политическая игра идет между двумя державами-США и Россией! Трамп мечтает перетянуть Путина на свою сторону в борьбе с Китаем. Но это вряд ли у него получится. ВВП-мудрый политик и ему необходимо удержать баланс между США и Китаем. Потому зебельсу пора готовить "лыжи", на которых он постарается увильнуть от трибунала...)
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