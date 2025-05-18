СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Почти не следил за 2-м Стамбульским раундом, но как вам такой интуитивный сценарий, если прикинуться соучастником нат...Жалкий спектакль ...
  • valeri bolgov
    Автор из укронацистов. Потому ему кажется, что Мединский выдумал эту цитату.Кремль ссылается ...
  • Надежда
    Ну, конечно, только начинаются. Западные русофобы желали бы сразу одурачить ВВП и подписать договор на своих условиях...Секретные коды пе...

Секретные коды переговоров в Стамбуле — о чём не говорилось вслух

Секретные коды переговоров в Стамбуле — о чём не говорилось вслух

  В Турции положено начало переформатированию Европы, считают ведущие политологи страны Когда после завершения во дворце Долмабахче встречи по урегулированию украинского конфликта глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением, в котором выразил удовлетворение итогами переговоров и обозначил пункты, по которым достигнуто взаимопонимание или согласие (масштабный обмен пленными 1000 на 1000, стороны представляют свое видение прекращения огня, Киев запросил встречу глав государств и Москва приняла это к сведению, переговоры будут продолжены), турецкая газета Cumhuriyet назвала обмен военнопленными «единственным конкретным результатом стамбульского саммита».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Ну, конечно, только начинаются. Западные русофобы желали бы сразу одурачить ВВП и подписать договор на своих условиях, но реальная политическая игра идет между двумя державами-США и Россией! Трамп мечтает перетянуть Путина на свою сторону в борьбе с Китаем. Но это вряд ли у него получится. ВВП-мудрый политик и ему необходимо удержать баланс между США и Китаем. Потому зебельсу пора готовить &quot;лыжи&quot;, на которых он постарается увильнуть от трибунала...)
Ответить
8 час.
наверх