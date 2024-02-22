Как США промывают нам мозги

это не 90 - е когда народ как папуасы на бусы велся, как говорят ---- нам чужой земли не нужно но и своей не отдадим----

Аудрюс

Ну хотят люди уехать.. Только вот о своей стране, как о Родине эти люди должны, просто обязаны забыть... Уехали, ну и флаг им в руки! Каждый волен решать свои проблемы, как ему по нраву... Хочет жить ТАМ, так и пускай живет...