Американский генерал Бен Ходжес рассказал, как США собираются промывать мозги россиянам. (Поскромничал, что собираются.
Как США промывают нам мозги
Комментарии
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Авас Анекак
это не 90 - е когда народ как папуасы на бусы велся, как говорят ---- нам чужой земли не нужно но и своей не отдадим----
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5 час.
Аудрюс
Ну хотят люди уехать.. Только вот о своей стране, как о Родине эти люди должны, просто обязаны забыть... Уехали, ну и флаг им в руки! Каждый волен решать свои проблемы, как ему по нраву... Хочет жить ТАМ, так и пускай живет...
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4 час.
МА
Мишка Анисимов
Только потом не плачется и не просятся назад.
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1 час.
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