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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Elka
    Да сколько же можно уже не падать, а танцевать по граблям. Хватит кормить весь мир. Своим дайте житьРусский МИД вынес...
  • Мишка Анисимов
    Только потом не плачется и не просятся назад.Как США промывают...
  • Авас Анекак
    повесить всех черножопыхЗа угрозами пошли...

Как США промывают нам мозги

Как США промывают нам мозги

Американский генерал Бен Ходжес рассказал, как США собираются промывать мозги россиянам. (Поскромничал, что собираются.

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Комментарии
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Авас Анекак
это не 90 - е когда народ как папуасы на бусы велся, как говорят  ---- нам чужой земли не нужно но и своей не отдадим----
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5 час.
Аудрюс
Ну хотят люди уехать.. Только вот о своей стране, как о Родине эти люди должны, просто обязаны забыть...   Уехали, ну и флаг им в руки! Каждый волен решать свои проблемы, как ему по нраву... Хочет жить ТАМ, так и пускай живет...
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4 час.
МА
Мишка Анисимов
Только потом не плачется и не просятся назад.
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1 час.

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