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Татар-информ

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Птица вывела из строя двигатель истребителя F-16, он потерпел крушение в США

Птица вывела из строя двигатель истребителя F-16, он потерпел крушение в США

Истребитель потерпел крушение на севере Мичигана в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежную прессу.

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