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Новости для Фанов

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Как Джефф Бек опередил Led Zeppelin: история альбома Truth

Как Джефф Бек опередил Led Zeppelin: история альбома Truth

Есть записи, которые воспринимаются иначе, если знать контекст их появления. Когда я впервые услышал дебютный альбом Джеффа Бека Truth, в голове сразу возникла мысль: это же практически Led Zeppelin, только записанный немного раньше.

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