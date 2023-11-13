Нардеп обратился в МВД и ГБР из-за захвата Духовского храма УПЦ в Луге

Народный депутат Украины Артем Дмитрук обратился к министру внутренних дел Игорю Клименко и директору Госбюро расследований Алексею Сухачеву из-за силового захвата Духовского храма УПЦ в селе Луг Закарпатской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии