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Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО

Мы устояли, Запад провалился: что ждет Россию после победы в СВО

Россия оказалась намного более устойчивой к давлению, чем считали западные аналитики в начале 2022 года: наша страна сумела усилиться по ряду направлений и продолжает быть одним из ключевых мировых игроков.

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