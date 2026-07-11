Грибной Зодиак

Кому не доводилось бродить в августе-сентябре по лесным опушкам, высматривая среди травинок, сосновых иголок и опавшей листвы лисички, сыроежки, подосиновики, подберезовики и прочие богатства грибного мира? Кто спорит: и собирать грибы – удовольствие, и любой стол они украсят.