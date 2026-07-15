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ИТ-экперт Гаспарян: россиян пытаются удержать внутри бесконечной тревожной ленты

ИТ-экперт Гаспарян: россиян пытаются удержать внутри бесконечной тревожной ленты

Член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традиционных ценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян заявил о масштабировании технологий социальной инженерии, применяемых телефонными мошенниками, на всех россиян.

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