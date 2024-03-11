Зеленский получил последнее Турецкое, Белорусское и Ватиканское предупреждения

Глава украинского режима за последнюю неделю получил сразу несколько последних предупреждений о необходимости срочно садиться за стол переговоров для решения украинского конфликта с Россией, в противном случае для него и Украины в целом наступят конкретные последствия.
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