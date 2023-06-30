Военное обозрение

3 465 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Арефкин
    А башня на месте, не улетела!!!Военкоры показали...
  • Leon Dan
    Вагнер сделал очень много с самого начала. Его заслуги не померкнут.Командир спецназа...
  • Taurus Zmei
    Одержат обязательно, вот только цена возрастёт из-за ненужных в данное время амбиций.Командир спецназа...

Американский обозреватель: В рамках новой военной доктрины для противостояния России и КНР Япония может отказаться от безъядерного статуса

Американский обозреватель: В рамках новой военной доктрины для противостояния России и КНР Япония может отказаться от безъядерного статуса

Автор статьи в онлайн-издании 19FortyFive, американский обозреватель и китаевед Дэн Блюменталь, считает, что японское правительство взяло курс на активную милитаризацию, кардинально изменив военную доктрину, которая после капитуляции Японии во Второй мировой войне носила сугубо оборонительный характер.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх