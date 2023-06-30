Американский обозреватель: В рамках новой военной доктрины для противостояния России и КНР Япония может отказаться от безъядерного статуса

Автор статьи в онлайн-издании 19FortyFive, американский обозреватель и китаевед Дэн Блюменталь, считает, что японское правительство взяло курс на активную милитаризацию, кардинально изменив военную доктрину, которая после капитуляции Японии во Второй мировой войне носила сугубо оборонительный характер.
Популярные статьи
- Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев: Атака ЧВК «Вагнер» с территории Белоруссии станет для компании последней
- ВС РФ нанесли удар ОТРК «Искандер» по Антоновскому мосту, под которым находился украинский десант
- Очевидцы в Ростове-на-Дону заявляют, что многие бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются на исходные позиции
Свежие комментарии