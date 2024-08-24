Цена гораздо ниже, а качество лучше: Роскачество назвало лучшие дезодоранты Юлия ЧелкановаВ сфере личной гигиены ассортимент дезодорантов продолжает стремительно расти, и зачастую потребителям сложно определить, какие из них действительно работают.