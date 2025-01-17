Терапевт Звонков перечислил противопоказания для купания на Крещение

Не всем людям можно окунаться в прорубь Крещенские купания противопоказаны людям с больной сердечно-сосудистой системой и онкологией, сказал в интервью РИАМО экс-врач скорой помощи, врач-терапевт Андрей Звонков.
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