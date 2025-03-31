📹❗️Перед нами Т-90А — серийная модификация танка Т-90, выпускавшаяся с 2004 по 2011 годы. Некоторые усовершенствования: Ночной прицел.
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📹❗️Перед нами Т-90А — серийная модификация танка Т-90, выпускавшаяся с 2004 по 2011 годы. Некоторые усовершенствования: Ночной прицел.