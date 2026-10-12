Борис Ясинский рассказал о ремонте дорог в Рязани

По словам мэра города, уже завершены работы на улице Животноводческой, подходит к концу ремонт подъезда к реабилитационному центру «Сосновый бор» - там укрепили основание, уложили асфальт, в настоящее время монтируют освещение и остановки.
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