Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург в формате рабочего визита, который продлится два дня.
Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Интересно, что этому вертихвосту надо? Неужто со штатами облом?
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20 час.
salnikovoleg salnikov
дураку понятно чего ему надо - чтобы армянские фуры с яблоками и их бурдой в Россию пускали, а то денюжки заканчиваются и оголодавшие армяшки его самого сожрут, без соли и без лука.
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20 час.
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