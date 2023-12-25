Пашинян отправился в Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Интересно, что этому вертихвосту надо? Неужто со штатами облом?
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20 час.
salnikovoleg salnikov
дураку понятно чего ему надо - чтобы армянские фуры с яблоками и их бурдой в Россию пускали, а то денюжки заканчиваются и оголодавшие армяшки его самого сожрут, без соли и без лука.
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20 час.

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