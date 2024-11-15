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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека ответили на вопрос об отсутствии реакции на убийства российских журналистов

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека ответили на вопрос об отсутствии реакции на убийства российских журналистов

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ответило на вопрос об отсутствии реакции этой структуры на убийства более чем 30 российских журналистов, ответственность за которые, по данным российских властей, несет Киев.

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