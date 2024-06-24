МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. На Украине неприятно говорить на русском языке, заявила жена Владимира Зеленского Елена в интервью The Telegraph.
«Неприятно говорить». Жена Зеленского дерзко высказалась о России
Комментарии
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Алатырка
Шаболда подзаборная. Таким лядям действительно надо только ра рагулячем балакать - само то - как на Тверской раьше
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13 час.
Владимир Абрамчук
Шел Вовка Зеленский мимо помойки. Глянул, а в мусорном жбане Ленка валяется (в лучших традициях современной Украины). "Да ее же сношать еще можно!" - Воскликнул Вовка и забрал ее с собой. История первой ляди Украины.
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9 час.
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