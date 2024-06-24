«Неприятно говорить». Жена Зеленского дерзко высказалась о России

Шаболда подзаборная. Таким лядям действительно надо только ра рагулячем балакать - само то - как на Тверской раьше

Владимир Абрамчук

Шел Вовка Зеленский мимо помойки. Глянул, а в мусорном жбане Ленка валяется (в лучших традициях современной Украины). "Да ее же сношать еще можно!" - Воскликнул Вовка и забрал ее с собой. История первой ляди Украины.