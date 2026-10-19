Для 34% жителей ЯНАО адекватность начальства — решающий фактор при выборе работы. Это второй по значимости критерий после зарплаты, сообщил сервис по подбору персонала SuperJob.
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