Челябинский театр оперы и балета открыл «Большие гастроли» в Екатеринбурге

10 апреля на сцене театра «Урал Опера Балет» коллектив представил спектакль «Бал-маскарад». Екатеринбург стал третьим городом, который увидел оперу «Бал-маскарад» в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии