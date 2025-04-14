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Челябинский театр оперы и балета открыл «Большие гастроли» в Екатеринбурге

Челябинский театр оперы и балета открыл «Большие гастроли» в Екатеринбурге

10 апреля на сцене театра «Урал Опера Балет» коллектив представил спектакль «Бал-маскарад». Екатеринбург стал третьим городом, который увидел оперу «Бал-маскарад» в постановке заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова.

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