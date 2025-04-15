Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Астон Мартин
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Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко

Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко

Накануне, 14 апреля, в Москве состоялась церемония вручения премии журнала VOICE. На красной дорожке светского мероприятия отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Александра Савельева, Агата Муцениеце и Петр Дранга и другие.

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