Анна Пересильд вышла в свет с Ваней Дмитриенко

Накануне, 14 апреля, в Москве состоялась церемония вручения премии журнала VOICE. На красной дорожке светского мероприятия отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса, например, Филипп Киркоров, Анна Седокова, Александра Савельева, Агата Муцениеце и Петр Дранга и другие.
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