В России начались продажи TWS-наушников realme Buds Air 5 с мощным шумоподавлением и Buds T300 с глубокими басами

Компания realme объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Buds Air 5 и Buds T300. Первые отличаются очень эффективной системой шумоподавления, вторые обеспечивают максимально насыщенные и глубокие басы, а также предлагают автономность до 40 часов.