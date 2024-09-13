В США раскрыли, зачем Вашингтон хочет разрешить удары вглубь России

Намерение США разрешить Киеву наносить по России удары западным дальнобойным оружием означает то, что они напуганы успехами российской армии в конфликте на Украине, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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