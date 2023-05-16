Побоялись бить по военным объектам: Сивков объяснил, почему ВСУ ударили Storm Shadow по Луганску

wikipedia.org | Corrado Baldassi/CC BY-SA 3.0 Украинское командование неспроста вдруг приняло решение нанести ракетные удары по гражданским объектам Луганска, впервые применив британские крылатые ракеты Storm Shadow.
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