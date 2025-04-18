Автобус с пассажирами попал в ДТП в Красногвардейском районе

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Красногвардейском районеКак сообщили в прокуратуре республики, водитель автобуса не предоставил преимущество в движении мопеду:«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда 2009 года рождения.