Автобус с пассажирами попал в ДТП в Красногвардейском районе

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Красногвардейском районеКак сообщили в прокуратуре республики, водитель автобуса не предоставил преимущество в движении мопеду:«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда 2009 года рождения.
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