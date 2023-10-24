Украина будет насильно вывозить население Херсонской области

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что украинские власти планируют принудительно вывезти семьи с детьми из населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
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