КНДР осудила декларацию НАТО в Вашингтоне как программу конфронтации

МИД КНДР осудил итоговую декларацию саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне. В заявлении министерства было отмечено, что КНДР решительно противопоставляется этому документу, рассматривая его как программу конфронтации.
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