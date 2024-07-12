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КНДР осудила декларацию НАТО в Вашингтоне как программу конфронтации

КНДР осудила декларацию НАТО в Вашингтоне как программу конфронтации

МИД КНДР осудил итоговую декларацию саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне. В заявлении министерства было отмечено, что КНДР решительно противопоставляется этому документу, рассматривая его как программу конфронтации.

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