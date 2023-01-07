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Леброн вколотил 2 мощных данка подряд

Леброн вколотил 2 мощных данка подряд

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс устроил шоу в четвертой четверти матча против «Атланты» (130:114). Сначала Джеймс обыграл Де’Андре Хантера переводом за спиной и поставил сверху двумя руками в быстром отрыве.

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