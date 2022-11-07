Токаев предупредил, что Казахстан готов отстаивать независимость не только дипломатией

Республика может защищать свои интересы с жёстких позиций.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждает, что его страна готова отстаивать свои национальные интересы не только при помощи дипломатических способов, но и "с более жёстких позиций".
Республика может защищать свои интересы с жёстких позиций.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждает, что его страна готова отстаивать свои национальные интересы не только при помощи дипломатических способов, но и "с более жёстких позиций".
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