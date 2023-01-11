Озвучившая нового «Чебурашку» Кузьмина объяснила успех фильма

Актриса подчеркнула, что каждый участник съемок работал «с любовью и душой»Российская актриса Ольга Кузьмина, подарившая голос Чебурашке в одноименной картине, недавно вышедшей на экраны, поделилась в беседе с ФАН впечатлениями о съемочном процессе.