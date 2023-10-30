В Хабаровске перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, а также легализации денежных средств

В июле текущего года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Хабаровскому краю задержали 29-летнего иностранного гражданина, который планировал сбывать на территории краевого центра синтетические наркотики посредством «закладок».
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