Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия одержала победу. Мнение Запада уже неважно

Россия одержала победу. Мнение Запада уже неважно

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Комментарии
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Александр Иноземцев
Автору: +100! 👍
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7 час.
Андрей Алферов
Всё, победили,расходимся. Про импотенцию сша и нато такие,как автор нам говорят больше двух лет. Война ,это путь обмана! Это смахивает на пропаганду врага ,которую транслируют агенты врага. А наши ребята гибнут.
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1 час.

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