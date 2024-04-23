Признать истинное положение вещей – это уже дорогого стоит, и независимые эксперты в США давно это сделали, в отличие от властей.
Россия одержала победу. Мнение Запада уже неважно
Комментарии
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Александр Иноземцев
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7 час.
Андрей Алферов
Всё, победили,расходимся. Про импотенцию сша и нато такие,как автор нам говорят больше двух лет. Война ,это путь обмана! Это смахивает на пропаганду врага ,которую транслируют агенты врага. А наши ребята гибнут.
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1 час.
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