Spacemonitor.ru...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ученые нашли чемпионов по «воровству» ДНК в мире животных

Ученые нашли чемпионов по «воровству» ДНК в мире животных

Группа британских ученых из Оксфордского университета и других научных учреждений обнаружила пресноводные организмы, научившиеся защищать себя от заражений с помощью производство антибиотиков за счет копирования чужого ДНК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх