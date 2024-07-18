Ученые нашли чемпионов по «воровству» ДНК в мире животных

Группа британских ученых из Оксфордского университета и других научных учреждений обнаружила пресноводные организмы, научившиеся защищать себя от заражений с помощью производство антибиотиков за счет копирования чужого ДНК.
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