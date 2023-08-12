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Минобороны РФ: киевский режим предпринял попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200

Минобороны РФ: киевский режим предпринял попытку удара по Крымскому мосту ракетой С-200

В субботу, 12 августа, около 13:00 мск киевский режим предпринял попытку нанести террористический удар по Крымскому мосту.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Неужели наши средства не могут зафиксировать откуда были запущены ракеты С-200 и в ответ мы должны оставить пепел этой местности на территории хохлобандеровцев...
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