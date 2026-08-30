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Донецкая группа новостей

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Молодёжь стоит отучать от чрезмерного использования VPN, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Молодёжь стоит отучать от чрезмерного использования VPN, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

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