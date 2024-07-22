Трехвековая сосна из Холмогорского округа может стать «деревом года»

В национальном конкурсе «Российское дерево года» участвуют уникальные природные объекты, которые являются частью природного, культурного, исторического и духовного наследия страны и растут в разных регионах.
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