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Трехвековая сосна из Холмогорского округа может стать «деревом года»

Трехвековая сосна из Холмогорского округа может стать «деревом года»

В национальном конкурсе «Российское дерево года» участвуют уникальные природные объекты, которые являются частью природного, культурного, исторического и духовного наследия страны и растут в разных регионах.

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