Телеканал "КРЫМ 24"

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Минэкономразвития РФ заявило о готовности участвовать в рисках банков для обеспечения их работы в Крыму

В Минэкономразвития РФ заявили о готовности участвовать в рисках банков для обеспечения их работы в Крыму.

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