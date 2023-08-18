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«Лада» подпишет защитника сборной Словакии Росандича (Metaratings)

С 28-летним игроком будет заключен контракт сроком на год, сообщает Metaratings. Ранее Росандич уже выступал в КХЛ за «Слован».

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