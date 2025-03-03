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Чемпион мира по мотогонкам попал под колеса мотоцикла

Чемпион мира по мотогонкам попал под колеса мотоцикла

Кадры страшной аварии на Чемпионате России по мотогонкам в Уфе, где во время финального заезда один из участников на огромной скорости задел ограждение трассы, потерял управление и упал прямо под колеса мотоцикла другого спортсмена.

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