Чемпион мира по мотогонкам попал под колеса мотоцикла

Кадры страшной аварии на Чемпионате России по мотогонкам в Уфе, где во время финального заезда один из участников на огромной скорости задел ограждение трассы, потерял управление и упал прямо под колеса мотоцикла другого спортсмена.
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