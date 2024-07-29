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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кевин Дюрэнт: «Готов к любой роли в сборной США»

В воскресенье американцы разгромили Сербию (110:84) в первом матче на Олимпийских играх в Париже. Дюрэнт вышел со скамейки и набрал 23 очка, реализовав 5 из 5 из-за дуги.

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