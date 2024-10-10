Алаудинов надеется, что Курская область будет скоро освобождена

Освобождение Курской области может произойти в ближайшее время, 10 октября сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
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