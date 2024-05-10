Джо Сейвуд обнаружил странный момент в истории с уходом Ньюи из Red Bull

Джо Сейвуд обнаружил странный момент в истории с уходом Ньюи из Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolАвторитетный журналист Формулы 1 Джо Сейвуд считает удивительным, что глава технического штаба Red Bull Racing Эдриан Ньюи до сих пор работает в команде.
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