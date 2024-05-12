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Чернышенко: новую модель высшего образования введут в вузы РФ с 2026 г

Чернышенко: новую модель высшего образования введут в вузы РФ с 2026 г

Кандидат на должность вице-премьера РФ Дмитрий Чернышенко на заседании комитета ГД по науке и высшему образованию заявил, что новая модель высшего образования с 2026 года охватит более тысячи российских вузов.

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