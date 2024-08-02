Google и Anthropic под прицелом CMA: регулятор изучает сделку на $2 млрд

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) [регулятор, который отвечает за обеспечение честной конкуренции и защиту интересов потребителей], начало предварительное расследование партнёрства между Google и стартапом в сфере искусственного интеллекта Anthropic.
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